Темп прироста заболеваемости за сутки, 19 февраля, составил – 0,6%. Предыдущие два дня регионе регистрировали по 69 больных. Темп прироста был на том же уровне.

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Всего за 19 февраля заболели 40 жителей Костаная, по 5 случаев среди жителей Рудного, Лисаковска, Костанайского района, по 4 случая – Сарыкольского и Узункольского районов, 3 случая Федоровского района, 2 – Карасуского района.

- 47 обследованы по самообращению, 18 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, 1 с профилактической целью, при нахождении в ИВС, - сообщили в информационном областном штабе. - Из числа инфицированных 58 с симптомами заболевания, 10 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 19 февраля 2021 г. зарегистрировано 11 782 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 10 294.