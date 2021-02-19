Темп прироста заболеваемости КВИ за прошедшие сутки, 18 февраля, составил 0,6%. Днем ранее, 17 февраля, в регионе было выявлено столько же больных.

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Заболели 36 жителей Костаная, 8 – Житикары, 7 - Рудного, 5 – Сарыкольского района, 4 – Аулиекольского района, по 3 случая среди жителей Алтынсаринского и Узункольского районов, по 1 случаю – Камыстинского, Карабалыкского и Мендыкаринского районов.

- 49 обследованы по самообращению, 17 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, 1 с профилактической целью, при пересечении государственной границы через автопереход «Желкуар», - сообщили в информационном областном штабе. - Из числа инфицированных 48 с симптомами заболевания, 21 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 18 февраля 2021 г. зарегистрировано 11 714 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 10 205.