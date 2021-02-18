Темп прироста заболеваемости в регионе за сутки, 17 февраля, составил 0,6%. Данные по заболеваемости КВИ сообщили в областном информационном штабе.

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Заболели 38 жителей Костаная, 10 - Рудного, по 4 случая среди жителей Мендыкаринского, Узункольского района, Костанайского районов, по 3 случая – им. Б. Майлина и Сарыкольского районов, по 1 случаю – г. Аркалык, Жангельдинского и Наурзумского районов.

- 50 обследованы по самообращению, 18 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - говорится в сообщении. - Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 17 февраля 2021 г. зарегистрировано 11 645 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 10 096.