На дистанционное обучение перевели учащихся второй смены в Костанайской области
18 февраля 2021, 10:35 | Общество
Об этом только что, 18 февраля, сообщили в отделе образования областного центра. Отмена занятий в стенах школы и перенос их в онлайн-формат связан с погодными условиями.
Фото Ксении РЕБИК
- В связи с усилением ветра, метелью и плохой видимостью 18 февраля учащиеся 1-11-х классов второй смены переведены на дистанционное обучение, - говорится в сообщении отдела образования Костная.
То же касается и учащихся Рудного. Учащиеся с 0 по 11 класс второй смены будут также обучаться дистанционно.
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