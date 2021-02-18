Об этом только что, 18 февраля, сообщили в отделе образования областного центра. Отмена занятий в стенах школы и перенос их в онлайн-формат связан с погодными условиями.

Фото Ксении РЕБИК

- В связи с усилением ветра, метелью и плохой видимостью 18 февраля учащиеся 1-11-х классов второй смены переведены на дистанционное обучение, - говорится в сообщении отдела образования Костная.

То же касается и учащихся Рудного. Учащиеся с 0 по 11 класс второй смены будут также обучаться дистанционно.