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Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

18 февраля 2021, 09:21 |  Общество

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, сегодня, 18 февраля, на территории области местами ожидаются метель, туман, гололед.

Фото Ксении РЕБИК

- Днем местами сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, местами 25 м/с, - говорится в сообщении ДЧС.

В Костанае днем 18 февраля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.