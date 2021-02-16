Всего за 15 февраля в регионе зарегистрирован 71 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,6%. Днем ранее было выявлено 73 заболевших, темп прироста был таким же.

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15 февраля коронавирусная инфекция была выявлена у 29 жителей Костаная, 10 - Рудного, 7 – Костанайского района, 7 – Аулиекольского района, по 4 случая среди жителей Житикары и Лисаковска, по 3 случая – Денисовского, Мендыкаринского и Узункольского районов, 1 – Амангельдинского района.

- 59 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 55 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 15 февраля 2021 г. зарегистрировано 11 506 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 9 879.