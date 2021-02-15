По прогнозам синоптиков, во вторник, 16 февраля на территории области ожидается небольшой снег, местами низовая метель, туман и гололёд. В среду, 17 февраля, ночью снегопад пройдёт местами, а днём - на большей части территории. Местами возможна низовая метель.

Фото Ксении РЕБИК



В Костанае небольшой снег ожидается во вторник, в среду прогнозируется переменная облачность без осадков.

- По области во вторник, 16 февраля, ночью ожидаем 14-19 градусов мороза, на севере до минус 25-ти, на юге 7 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём также будет ощутимый разброс температур: на большей части области -10...-15°С, на севере -20°С, на юге -3°С. В среду, 17 февраля, мороз усилится ночью термометры покажут -21...-26°С, на юге -9...-14°С. Днём по области будет -16...-21, на юге -5...-10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -17...-19°С, днём -12...-14°С. В среду: ночью -21...-23°С, днём -16...-18°С.

Во вторник, 16 февраля, ожидается юго-западный ветер, который в течение дня сменится северо-западным скоростью 9-14 м/с. В среду, 17 февраля, ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с с периодическими усилениями до 15-20 м/с.