Темп прироста заболеваемости за 14 февраля в регионе составил 0,6%. Днем ранее в области было выявлено 75 заболевших, темп прироста был на том же уровне.

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Среди заболевших 14 февраля 29 жителей Костаная, 14 - Рудного, 6 – Денисовского района, по 5 случаев среди жителей им. Б. Майлина, Аулиекольского, Мендыкаринского районов, 4 – Алтынсаринского района, 3 – Лисаковска, по 1 случаю – Карабалыкского и Наурзумского района.

- 58 обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в информационном областном штабе. - Из числа инфицированных 59 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 14 февраля 2021 г. зарегистрировано 11 435 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 9 780.