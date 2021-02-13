12 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 77 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,7%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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Заболевшие: 35 жителей г. Костанай, 16 - г. Рудный, 8 – г. Житикары, по 4 случая среди жителей г. Лисаковск, Мендыкаринского и Костанайского районов, по 2 случая – Карасуского, Алтынсаринского и Федоровского районов.

59 обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 65 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 12 февраля 2021 г. зарегистрировано 11 287 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 9 766.