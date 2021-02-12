По прогнозам синоптиков в выходные дни, 13-14 февраля, на территории области местами ожидаются осадки в виде снега и дождя. В субботу, 13 февраля, местами возможен туман, низовая метель.

Фото Ксении РЕБИК



В воскресенье небольшие осадки, местами гололёд. А в понедельник, 15 февраля, ночью местами, а днём на большей части территории области пройдет снег, движение автотранспорта затруднят туман и низовая метель.

В Костанае в субботу дня осадков не ожидается, в воскресенье ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. В понедельник в областном центре прогнозируется снегопад.

- В субботу ночью по области будет 8-13, на севере до 20, а на юге 5 градусов мороза, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём будет -2...+3°С, на севере -5°С. В воскресенье в ночное время термометры покажут -3...-8°С, на севере -11°С, днём будет тепло: от 0 до 5, на севере до 8 градусов мороза. В понедельник ожидаем небольшое понижение температуры. Ночью 15 февраля столбики термометров опустятся до -8...-13°С, на севере до -16°С. День будет умеренно морозным: -3...-8°С, на севере -12°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -10...-12°С, днём -0...-2°С. В воскресенье: ночью -3...-5°С, днём 0...-2°С. В понедельник: ночью -8...-10°С, днём -3...-5°С.

Ветер в субботу ожидается южного и юго-восточного направлений, скоростью 7-12 м/с. В воскресенье ветер будет менять направление с юго-западного на северо-восточное, скорость его усилится до 9-14 м/с, временами достигая 15-20 м/с. В понедельник ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с, отдельные порывы будут достигать 25 м/с.