Небольшой рост заболеваемости ковидной пневмонией зафиксирован во второй половине января в Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Информацию о заболеваемости коронавирусной пневмонией заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Рустем АЙТБАЕВ предоставил "НГ" сегодня, 12 февраля.
Иллюстративное фото kazanpress.ru
Он сообщил, что с 15 по 31 января в регионе зарегистрированы 96 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ. Выздоровели 65 пациентов. Были ли случаи летального исхода, в сообщении не уточняется.
В управлении здравоохранения продолжают настаивать, что не могут и не будут предоставлять статистику по пневмонии с признаками КВИ ежедневно.
Республиканский сайт coronavirus2020.kz публикует данные о пневмонии ежедневно, но не делает разбивки по регионам, как со статистикой по коронавирусу. Согласно этим данным, в стране с 1 августа на 26 января было 47 445 заболевших, выздоровели 35 220 пациентов, умерли 558 человек. На 9 февраля эти показатели выросли до 48 522 заболевших (+1 077 случаев), выздоровели 38 523 пациентов (+3 303 случая), умерли 592 человека (+34 случая). В том числе количество заболевших ковидной пневмонией в Костанайской области с 1 августа 2020 года по 9 февраля 2021 года - 3 683 случая.
Вот так, по данным облздрава, менялась ситуация с ковидной пневмонией:
|
сроки
|
заболели
|
выздоровели
|
умерли
|
2020 год
|
1.08 - 4.09
|
2 951
|
2 919
|
15
|
5.09 - 31.10
|
90
|
63
|
1
|
1.11 - 14.11
|
59
|
36
|
0
|
15.11 - 30.11
|
126
|
81
|
0
|
1.12 - 14.12
|
156
|
74
|
0
|
15.12 - 31.12
|
83
|
41
|
0
|
2021 год
|
01.01 – 14.01
|
83
|
55
|
0
|
15.01 - 31.01
|
96
|
65
|
0
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