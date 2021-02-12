Информацию о заболеваемости коронавирусной пневмонией заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Рустем АЙТБАЕВ предоставил "НГ" сегодня, 12 февраля.

Иллюстративное фото kazanpress.ru

Он сообщил, что с 15 по 31 января в регионе зарегистрированы 96 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ. Выздоровели 65 пациентов. Были ли случаи летального исхода, в сообщении не уточняется.

В управлении здравоохранения продолжают настаивать, что не могут и не будут предоставлять статистику по пневмонии с признаками КВИ ежедневно.

Республиканский сайт coronavirus2020.kz публикует данные о пневмонии ежедневно, но не делает разбивки по регионам, как со статистикой по коронавирусу. Согласно этим данным, в стране с 1 августа на 26 января было 47 445 заболевших, выздоровели 35 220 пациентов, умерли 558 человек. На 9 февраля эти показатели выросли до 48 522 заболевших (+1 077 случаев), выздоровели 38 523 пациентов (+3 303 случая), умерли 592 человека (+34 случая). В том числе количество заболевших ковидной пневмонией в Костанайской области с 1 августа 2020 года по 9 февраля 2021 года - 3 683 случая.



Вот так, по данным облздрава, менялась ситуация с ковидной пневмонией: