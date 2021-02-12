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Небольшой рост заболеваемости ковидной пневмонией зафиксирован во второй половине января в Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

12 февраля 2021, 13:35 |  Коронавирус

Информацию о заболеваемости коронавирусной пневмонией заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Рустем АЙТБАЕВ предоставил "НГ" сегодня, 12 февраля.

 

Иллюстративное фото kazanpress.ru

Он сообщил, что с 15 по 31 января в регионе зарегистрированы 96 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ. Выздоровели 65 пациентов. Были ли случаи летального исхода, в сообщении не уточняется.

В управлении здравоохранения продолжают настаивать, что не могут и не будут предоставлять статистику по пневмонии с признаками КВИ ежедневно.

Республиканский сайт coronavirus2020.kz публикует данные о пневмонии ежедневно, но не делает разбивки по регионам, как со статистикой по коронавирусу. Согласно этим данным, в стране с 1 августа на 26 января было 47 445 заболевших, выздоровели 35 220 пациентов, умерли 558 человек. На 9 февраля эти показатели выросли до 48 522 заболевших (+1 077 случаев), выздоровели 38 523 пациентов (+3 303 случая), умерли 592 человека (+34 случая). В том числе количество заболевших ковидной пневмонией в Костанайской области с 1 августа 2020 года по 9 февраля 2021 года - 3 683 случая.

Вот так, по данным облздрава, менялась ситуация с ковидной пневмонией:

 

сроки

заболели

выздоровели

умерли

2020 год

1.08 - 4.09

2 951

2 919

15

5.09 - 31.10

90

63

1

1.11 - 14.11

59

36

0

15.11 - 30.11

126

81

0

1.12 - 14.12

156

74

0

15.12 - 31.12

83

41

0

2021 год

01.01 – 14.01

83

55

0

15.01 - 31.01

96

65

0

 