Темп прироста заболеваемости за сутки, 11 февраля, составил 0,7%. Днем ранее в области было зарегистрировано 78 случаев КВИ. Темп прироста был на том же уровне.

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Среди заболевших 35 жителей Костаная, 14 - Рудного, 6 – Лисаковска, 5 – Житикары, по 3 случая среди жителей Алтынсаринского, Аулиекольского, Костанайского и Федоровского районов, по 2 случая – Карасуского, Мендыкаринского, Узункольского районов, 1 - Карабалыкского района.

- 69 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, - сообщили в информационном областном штабе. - Из числа инфицированных 67 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 11 февраля 2021 г. зарегистрировано 11 210 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 9 663.