10 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрированы 78 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,7%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

Фото:elements.envato.com

Заболевшие: 36 жителей г. Костанай, 15 - г. Рудный, по 5 – Костанайского и Алтынсаринского районов, 4 – Аулиекольского района, по 3 случая среди жителей г. Житикары, Денисовского и Карасуского районов, по 2 случая – г. Лисаковск и Карабалыкского района.

61 пациент обследован по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 64 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 10 февраля 2021 г. зарегистрирован 11 131 случай COVID-19. Количество выздоровевших - 9 593.