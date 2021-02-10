9 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрирован 81 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,7%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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Заболевшие: 40 жителей г. Костанай, 15 - г. Рудный, 7 – Костанайского района, по 3 случая среди жителей г. Лисаковск, Алтынсаринского и Сарыкольского районов, по 2 случая – им. Майлина, Аулиекольского, Карасуского и Узункольского районов, по 1 случаю – Денисовского и Карабалыкского районов.

57 пациентов обследованы по самообращению, 23 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 67 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 9 февраля 2021 г. зарегистрированы 11 053 случая COVID-19. Количество выздоровевших - 9 531.