Начальные классы будут учиться дистанционно из-за мороза в Костанайской области
10 февраля 2021, 06:20 | Общество
10 февраля 2021 года в Костанае учащиеся с 0 по 4 классов первой смены переводятся на дистанционное обучение. Об этом сообщили в отделе образования акимата Костаная.
В Рудном также с 0 по 4 классы первой смены учатся дистанционно.
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