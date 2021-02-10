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Начальные классы будут учиться дистанционно из-за мороза в Костанайской области

10 февраля 2021, 06:20 |  Общество

10 февраля 2021 года в Костанае учащиеся с 0 по 4 классов первой смены переводятся на дистанционное обучение. Об этом сообщили в отделе образования акимата Костаная.

В Рудном также с 0 по 4 классы первой смены учатся дистанционно.