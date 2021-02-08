По прогнозам синоптиков, 9-10 февраля на территории области будет переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, возможна низовая метель. В среду, 10 февраля, вероятен туман.

Фото Андрея СКИБЫ



В Костанае во вторник прогнозируется небольшой снег в ночное время, в среду осадков не ожидается.

- Во вторник, 9 февраля, ночью по области будет 21-26, на юге 16 градусов мороза, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем -18...-23°С, местами -15°С. В среду в ночное время столбики термометров опустятся до отметок -25...-30°С, местами будет не так холодно, термометры покажут -22°С. Дневная темепратура будет держаться в пределах -15...-20°С, местами -23°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -21...-23°С, днём -19...-21°С. В среду: ночью -25...-27°С, днём -18...-20°С.

Ветер в ближайшие два дня ожидается западный скоростью 9-14 м/с. По области будут периодические усиления до 15-20 м/с.