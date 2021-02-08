7 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрирован 81 случай COVID-19. Темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,7%, как и в субботу, 6 февраля. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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Заболевшие: 37 жителей г. Костанай, 13 - г. Рудный, 6 – района им.Б.Майлина, 5 – г. Аркалык, по 4 случая среди жителей г. Житикары, Мендыкаринского района, по 3 случая – г. Лисаковск, Аулиекольского, Денисовского районов, 2 – Карабалыкского района, 1 – Камыстинского района.

64 пациента обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 8 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 65 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 7 февраля 2021 г. зарегистрировано 10 892 случая COVID-19. Количество выздоровевших - 9 318.