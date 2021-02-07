Тем прироста заболеваемости за сутки 6 февраля в регионе составил – 0,7%. Днем ранее было выявлено 82 заболевших коронавирусной инфекцией, темп прироста был на том же уровне.

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- Заболевшие: 38 жителей Костаная, 13 - Рудного, 7 – Алтынсаринского района, 6 – района им. Б. Майлина, 5 – Лисаковска, 5 – Сарыкольского района, 4 – Аулиекольского района, 3 – Федоровского района, по 1 случаю среди жителей Амангельдинского и Камыстинского районов, - сообщили в информационном областном штабе.

69 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 71 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 6 февраля 2021 г. зарегистрировано 10 811 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 9 311.