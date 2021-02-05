Новый проект для детей с особыми потребностями презентовал сегодня, 5 февраля, центр реабилитации "Преодоление". Здесь планируют не только приучать детей-инвалидов к самостоятельной жизни, но и приобщать их к занятиям спортом.

Проект финансирует фонд Нурсултана Назарбаева, на закупку спортинвентаря и оборудования потратили 3 млн тенге.

- Да, это небольшая сумма, проект расчитан на полгода, - рассказала "НГ" координатор проекта Аруна ЖАКСАГУЛОВА. - Мы попытаемся помочь людям улучшить своё физическое состояние, научиться коммуницировать с миром. Они должны учитьтся сами обслуживать себя. Может быть, кто-нибудь найдет в себя в занятиях спорта. Для этого мы укомплектовали тренажёрный и компьютерные залы. Есть кабинет для медицинского работника и комната для социально-бытовой ориентации. Когда проект закончится, они продолжат пользоваться помощью нашего центра, который работает уже 10 лет, но расчитан не только на детей, но и на взрослых.

По словам Жаксагуловой, проект рассчитан на помощь, как минимум, 25 детям и их родителям. Но при необходимости примут и больше детей. Запуск проекта состоялся ещё в декабре, но регион находился в красной зоне и приходилось работать с детьми в маленьких группах. Поэтому несколько участников проекта уже выбрали и подготовили им индивидуальную программу тренировок. Упор делают на детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

- Мы, самое главное, попытаемся приобщить инвалидов к спорту, - отмечает президент федерации паралимпийских видов спорта Костанайской области Дуйсенгали ОСПАНОВ. - У нас есть тренеры, которые будут отбирать будущих спортсменов. Раньше не было места, где специально бы занимались с детьтми. Мы купили массажное кресло, гантели, есть тренажёрный зал. Заказали инвентарь для стрельбы из лука, он пока не пришел, потому что купить такой в Казахстане, увы, нельзя.

Валентина НЕСТЕРОВА воспитывает сына, у него инвалидность с детства. Она отмечает - главная проблема в том, что ребенок целыми днями сидит дома.

- Он на домашнем обучении и мы, в лучшем случае, могли выбираться в реабилитационный центр, - говорит Нестерова. - Я хочу, чтобы он чему-то научился. Пока он занимается рисованием, в декабре даже конкурс успел выиграть. У него очень слабые ноги, но руки в полном порядке. Сын мечтает попробовать себя в теннисе. Я была бы рада, если он увлечется пауэрлифтингом. Но сначала нам нужно проконсультироваться со специалистом, после и решим. Без этого центра у нас ничего, наверно, не получится, потому что я не специалист и тренировать его дома не могу.

По словам организаторов, здесь можно будет тренироваться в секциях по плаванию, танцам на колясках, настольному теннису, пауэрлифтингу и национальным видам спорта. Присоединиться к участникам проекта можно по адресу: ул. Курганская, 5 или по тел.: 55-20-62.

Первые итоги работы подведут в апреле, когда планируют провести спортивный турнир "Я всё могу!".