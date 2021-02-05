4 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрированы 83 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,8%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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Заболевшие: 37 жителей г. Костанай, 21 - г. Рудный, 5 – Костанайского района, по 4 случая среди жителей г. Житикары, Алтынсаринского района, по 3 – Сарыкольского и Узункольского районов, по 2 – г. Лисаковск, Карабалыкского района, по 1 – Камыстинского и Аулиекольского районов.

69 пациентов обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереход «Убаган».

Из числа инфицированных 72 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 4 февраля 2021 г. зарегистрировано 10 646 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 9184. Умерли 40 человек (+2 с 25.01 по 31.01).