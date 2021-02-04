За среду, 3 февраля, в регионе зарегистрированы 85 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,8%. Во вторник было выявлено 84 заболевших, темп прироста был на том же уровне.

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Среди заболевших 3 февраля 40 жителей Костанай, 9 - Рудного, 7 – Мендыкаринского района, 6 – Федоровского района, 5 – Лисаковска, по 3 случая среди жителей Житикары, Аулиекольского, Денисовского, Алтынсаринского районов, по 2 – в Камыстинском и Костанайском районах, по 1 – в Сарыкольском и Узункольском районах.

- 67 обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 69 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные, - сообщили в информационном областном штабе.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 3 февраля 2021 г. зарегистрировано 10 563 случая COVID-19. Количество выздоровевших - 9 035.