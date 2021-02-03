В четверг, 4 февраля, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют местами осадки в виде дождя и снега, гололед и туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8, местами -13 градусов, днём 0...-5, местами -8 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в четверг облачно, временами осадки в виде дождя и снега, гололёд и туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днём -1...-3 градуса.

В пятницу, 5 февраля, на территории области ночью снег, днём местами дождь и снег, гололед, низовая метель и туман. Ветер южный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7, местами -10 градусов, днём -2...-3 градуса.

В Костанае в пятницу облачно, без осадков, туман. Ветер южный 9-14 м/с. Ночью -4...-6, днём 0...-2 градуса.

В субботу, 6 февраля, на территории Костанайской области облачно, ночью местами снег, днём на большей части территории области осадки в виде дождя и снега, гололед и туман. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7, местами -10, днём 0...+5 градусов.

В Костанае в субботу облачно, осадки в виде дождя и снега, туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью -2...-4, днём 0...+2 градуса.

- Потепление обусловлено вторжением европейского циклона и связанного с ним тёплого атмосферного фронта, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Циклон принёс тёплую и влажную воздушную массу. Но в воскресенье аномальное тепло закончится, так как циклон сместится в Западную Сибирь.