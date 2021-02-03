В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по пр. Кобланды батыра будет прекращена подача питьевой воды 4 февраля 2021 года с 9-00 до 22-00. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото pixabay.com

Воды не будет по следующим адресам.

Жилые дома:

Пр. Кобланды батыра, 36 А, 36 Б, 36 В, 28/1, 38 А, 40/1, 38, 40, 23 А, 42/1, 42.

Ул. Текстильщиков 21, 23.

Соц.объекты:

Средняя школа №3

Северный ОВД

ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.