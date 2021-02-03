2 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрированы 84 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,8%. Днем раньше в регионе было выявлено 85 случаев, тем прироста был таким же.

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Как сообщили сегодня в областном информационном штабе, заболели 42 жителя г. Костанай, 9 – Мендыкаринского района, 8 - г. Рудный, по 5 случаев среди жителей г. Житикары, Аулиекольского, Сарыкольского районов, 4 – Денисовского района, по 3 случая – г. Лисаковск, Алтынсаринского района.

63 пациента обследованы по самообращению, 18 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 72 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 02 февраля 2021 г. зарегистрировано 10 478 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 8 963.