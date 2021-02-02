Темп прироста заболеваемости за сутки 1 февраля в регионе составил 0,8%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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Заболевшие: 39 жителей г. Костанай, 9 - г. Рудный, 9 – Костанайского района, по 5 случаев среди жителей Денисовского, Мендыкаринского, им.Майлина районов, 4 – Федоровского района, 3 – Узункольского района, по 2 случая – г. Аркалык, Камыстинского и Карабалыкского районов.

69 пациентов обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 68 с симптомами заболевания, 17 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 1 февраля 2021 г. зарегистрировано 10 394 случая COVID-19. Количество выздоровевших 8 933.