По прогнозам синоптиков, 2-3 февраля на территории Костанайской области ожидается мокрый снег. Во вторник - днем время, а в среду основная масса осадков выпадет ночью. Местами возможны туман, гололёд, низовая метель.

Фото Ксении РЕБИК



В Костанае 2 февраля будет малооблачно, без осадков, 3 февраля пройдёт мокрый снег.

- По области во вторник, 2 февраля, ночью ожидаем 9-14, градусов мороза, местами 17 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём будет -1...-6, местами -9°С. В среду, 3 февраля, термометры будут показывать одинаковую температуру и днём и ночью: 0...-5 °С, местами -8°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -11...-13°С, днём -3...-5°С. В среду: ночью -2...-4°С, днём 0...-2°С.

Во вторник, 2 февраля, ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с. В среду, 3 февраля, ветер будет менять направление с юго-западного на южное. Ожидаемая скорость ветра - 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с, отдельные порывы могут достигать 23-28 м/с.