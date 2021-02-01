За 31 января в регионе зарегистрированы 88 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,8%. Сутками ранее было выявлено 102 человека, заболевших COVID-19, темп прироста заболеваемости был на уровне 1,0%.

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Среди заболевших в воскресенье 39 жителей Костаная, 11 – Аулиекольского района, 9 – Узункольского района, 7 – Лисаковска, 6 – Рудного, 4 – Федоровского района, по 3 случая среди жителей Денисовского и Костанайского районов, по 2 случая - Алтынсаринского, Карасуского, им. Б. Майлина районов.

- 79 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 77 с симптомами заболевания, 11 бессимптомны, - сообщили в областном информационном штабе.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 31 января 2021 г. зарегистрированы 10 309 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 8 811.

1 февраля Костанайская область вышла из красной зоны. Теперь там осталось только 4 региона: Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Западно-Казахстанская области.