30 января в Костанайской области зарегистрировано 102 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,0%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. Число заболевших и темп прироста продолжают снижаться.

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Заболевшие: 63 жителя г. Костанай, 15 - г. Рудный,6 – г. Лисаковск, по 4 случая среди жителей г. Житикары, Карабалыкского района, по 3 случая - Алтынсаринского, Аулиекольского, Костанайского районов, 1 – Карасуского района.

71 обследован по самообращению, 30 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 73 с симптомами заболевания, 29 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 30 января 2021 г. зарегистрирован 10 221 случай COVID-19. Количество выздоровевших - 8 805.