По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня на территории Костанайской области ожидается малооблачная погода без осадков. Местами возможен туман.

Фото Ксении РЕБИК



- В ночь на субботу, 30 января, будет 9-14 градусов мороза, местами температура может опуститься до 17 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём ожидаем -2...-7, местами -10°С. В воскресенье, 31 января, ожидается понижение ночной температуры всего на один градус, термометры покажут -10...-15°С, местами -18°С. А в дневное время показатели термометров будут такими же, что и в субботу: -2...-7°С, местами -10°С. В первый день февраля, понедельник, ожидаем небольшое усиление мороза: Ночью термометры покажут -15...-20, местами -23°С, днём -5...-10, местами -13°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -12...-14°С, днём -5...-7°С. В последующие двое суток: ночью -16...-18°С, днём -7...-9°С.

В ближайшие три дня ожидается ветер южных направлений скоростью 9-14 м/с.