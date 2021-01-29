28 января в Костанайской области зарегистрировано 137 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,4%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. За 27 января в регионе было выявлено 140 зараженных, но темп прироста был таким же - 1,4%.

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"Заболевшие: 65 жителей г. Костанай, 18 - г. Рудный, 8 – Мендыкаринского и им.Майлина районов, района, 7 – Денисовского района, 6 – г. Житикары, по 5 случаев среди жителей Алтынсаринского, Костанайского и Узункольского районов, по 3 случая - Аулиекольского района и г. Лисаковск, по 2 случая - Карабалыкского и Сарыкольского районов", говорится в сообщении.

115 обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, 2 с профцелью при пересечении государственной границы.

Из числа инфицированных 107 с симптомами заболевания, 30 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 28 января 2021 г. зарегистрировано 10 009 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 8 630.