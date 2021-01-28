Темп прироста заболеваемости за сутки, 27 января, составил 1,4%. Днем ранее был выявлен 141 случай коронавирусной инфекции, темп прироста был таким же. Данные об эпидемиологической ситуации в регионе предоставили в областном информационном штабе.

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Среди заболевших 27 января 69 жителей Костаная, 18 - Рудного, 13 – Мендыкаринского района, 10 – Денисовского района, 6 – Алтынсаринского и им. Б. Майлина районов, 5 – Житикары, 4 – Карабалыкского района, 3 – Карасуского района, по 2 случая среди жителей Аркалыка, Узункольского и Камыстинского районов.

- 109 обследованы по самообращению, 25 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 106 с симптомами заболевания, 34 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 27 января 2021 г. зарегистрировано 9 872 случая COVID-19. Количество выздоровевших - 8 517.