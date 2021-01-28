Вслед за бесснежным декабрем пришел снежный январь. 10 января в Костанае выпало 70% месячной нормы осадков, да и позже были снегопады, хоть уже и не такие обильные. Многие горожане обрадовались этому, но у коммунальных служб прибавилось работы. 21 января «НГ» опросила подписчиков нашего аккаунта в Instagram, какие дворы и улицы больше всего нуждаются в очистке.

По таким тропинкам приходится пробираться по проспекту Абая

В опросе участвовали 58 человек. 41 из них оценил очистку улиц и дворов от снега негативно, 11 респондентов работа коммунальщиков устраивает, еще 6 высказались примерно так: «Нормально, весной все равно все растает». Жалобы поступали в основном на очистку дворов, тротуаров, автобусных остановок и пешеходных переходов. Многие писали, что звонили в службу iKomek (109). По словам одного из участников опроса, его двор почистили через три дня после обращения.

Дворы, улицы, остановки

25 января корреспондент «НГ» проехал по местам, на которые жаловались наши подписчики.

Тротуары возле подъездов дома № 12 в микрорайоне Аэропорт почистили довольно неплохо...

Двор дома № 12 в микрорайоне Аэропорт уже был очищен от снега довольно неплохо. Но с другой стороны дома снега стало больше, тротуар почищен плохо, да и соседняя улочка, возле СШ № 29, почищена не ахти как. По словам местных жителей, очисткой снега во дворе дома они в общем-то довольны, претензий к обслуживающей организации нет.

…чего нельзя сказать про другую сторону дома - со стороны СШ № 29

Во дворах домов в 8-м микрорайоне за 4 дня подрядчики порядок все-таки навели.

К автобусной остановке «Педколледж» пройти можно только по тропинке

…с противоположной стороны улицы снега немного меньше

К автобусной остановке «Педагогический колледж», на улице Быковского, люди проходят по протоптанной тропинке. На дороге возле бордюров - кучи снега, который сгребали с проезжей части. На противоположной стороне снега меньше, но все равно его не помешало бы почистить. Тротуар по улице Быковского почищен хорошо.

Тротуар на ул. Быковского довольно чистый

На пр. Абая, от ул. Леонида Беды до бывшей остановки «Наримановский рынок», тротуар более-менее от снега прочистили, а вот дальше, в сторону района КЖБИ, он завален снегом. Люди протоптали тропинку, по которой можно идти только друг за другом. А если навстречу идет кто-то еще, придется залезть в сугроб, чтобы пропустить встречного.

На улице 1-й Челябинской, со стороны улицы Челябинской, снега не так много, но в конце проулка редакционная машина проехала с трудом из-за большой кучи снега и припаркованных машин.

Снег от ворот и калиток жители домов по ул. 1-й Челябинской убирают сами

- Не знаю, как в частном секторе, но во дворах многоквартирных домов снег очищают регулярно, - поделилась с «НГ» местная жительница Анастасия. - Когда недавно был снегопад, на следующий день буквально уже почистили. Здесь тоже, когда была метель, невозможно было пройти. Единственное замечание: когда чистят улицы, обычно снег убирают на обочины, иногда, бывает, сложно пройти. Вообще, не раз видела, что люди сами снег от ворот очищают. А так в целом у меня лично жалоб нет, все устраивает.

Большая куча снега в конце улицы 1-й Челябинской мешает проезду автомобилей

Во дворе дома № 4 по ул. Кочубея расчистили пусть и не идеально, но проходимо и для машин, и для людей.

Назгуль Нуртаева: «Ничего плохого нет в том, чтобы самому взять в руки лопату»

- Мы должны учитывать погодные условия, - ответила на наш вопрос о качестве очистки города от снега местная жительница Назгуль НУРТАЕВА. - Резко выпали осадки, коммунальным службам пришлось нелегко. Сейчас многие могут быть на больничном, наверное, людей не хватает. Основные дороги все же были очищены. Если говорить о дворах, наш был почищен неплохо. Вообще, я думаю, люди могут и сами помочь своим обслуживающим организациям. Мой муж, когда выпадает снег, берет лопату и помогает в очистке снега, ничего плохого в этом нет, это полезно и для организма, и для общества.

Что говорят в ПКСК

Дом № 4 по ул. Кочубея обслуживает ТОО «КСК-Партнер».

Дворы и площадки возле подъездов ТОО «КСК-Партнер» очистило от снега

- К нам жалоб не поступало по очистке снега, - сообщил «НГ» директор ТОО Кумар САЛКЕНОВ. - Я вот только что оттуда, все чисто, на автомобиле легко проехал. Ну мы же не прям до асфальта чистим, по мере необходимости все. Ближе к весне будем и до асфальта убирать, а сейчас снег не опасен. Вообще, тариф у нас установлен на очистку территории - 5 м от подъезда, не больше, остальной участок уже не наш, этим городские власти занимаются. Двор у нас чистит дворник.

Двор дома № 137 по ул. Дощанова был очищен еще в первые дни снегопадов - с 10 по 15 января, причем чуть ли не до асфальта. 25 января снега стало лишь немного больше. А вот детские площадки во многих дворах завалены снегом, видно только, где люди протоптали тропинки. Конечно, в зимние морозы площадка особым спросом не пользуется. Но, когда теплеет, дети играют в снежки, лепят снеговиков, а молодежь занимается спортом на брусьях и турниках.

Для очистки двора дома № 137 по ул. Дощанова ПКСК «Элеваторщик» нанимал спецтехнику

- Очисткой двора занимался ИП «Меринов», водитель погрузчика Игорь Александров - суперпрофессионал! - рассказала «НГ» председатель ПКСК «Элеваторщик» Лилия ГАЛИАСКАРОВА. И пояснила: - Детскую площадку по возможности мы стараемся чистить, хотя бы дорожки, но получается не всегда. Почистить только один двор стоит 10 000 тенге в час, а у нас их несколько. Например, спецтехнику мы не только на Дощанова вызывали, но и на Мауленова - почистили там несколько дворов. Вообще, очистка спецтехникой в тариф не входила, по тарифу у нас чистит только дворник, но жильцы дома № 137 по ул. Дощанова сделали разовый взнос, чтобы почистили парковки и пешеходные дорожки. Жалоб от них не поступало, наоборот, все очень рады.

Проехать во дворе дома № 23 по ул. Уральской можно, пройти тоже

Хвалят горожане и работу ТОО «Уральская-23», обслуживающее одноименный дом. Во дворе чисто, как и сообщили нам подписчики. Правда, кучи снега лежат на детской площадке, но зато из них жители дома сделали горку.

Из большой кучи снега жильцы дома № 23 по ул. Уральской сделали горку

Итог: если оценивать работу коммунальных служб города по пятибалльной шкале, то пока они справились на твердую четверку - после снегопадов город постепенно привели в порядок.

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