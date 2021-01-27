За 26 января в Костанайской области зарегистрирован 141 случай коронавирусной инфекции, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,4%. Днем ранее в области было выявлено 104 случая, темп прироста был на уровне 1%.

Иллюстративное фото pixabay.com

Среди заболевших 77 жителей Костаная, 10 - Рудного, по 6 случаев среди жителей Житикары, Карабалыкского, Карасуского районов, по 5 случаев среди жителей Аркалыка, Алтынсаринского, Мендыкаринского, Федоровского, им. Б. Майлина районов, 4 – Узункольского района, 3 – Денисовского района, по 2 – Аулиекольского, Костанайского районов.

- 111 обследованы по самообращению, 26 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 117 с симптомами заболевания, 24 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 26 января 2021 г. зарегистрированы 9 732 случая COVID-19. Количество выздоровевших - 8 365.