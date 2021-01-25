За прошедшие сутки, 24 января, в регионе зарегистрировано 137 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,4%. Днем ранее было выявлено 170 заболевших, темп прироста был на уровне 1,9%.

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Заболели 73 жителя Костаная, 18 - Рудного, 7 – Лисаковска, 7 – Костанайского района, по 6 случаев среди жителей Житикары, Алтынсаринского, Карасуского, им. Б. Майлина районов, 4 – Мендыкаринского района, 3 – Денисовского района, 1 – Аулиекольского района.

- 122 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 118 с симптомами заболевания, 19 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 24 января 2021 го. зарегистрировано 9 487 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 8 055.