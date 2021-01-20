За прошедшие сутки, 19 января, в регионе зарегистрировано 68 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,7%. Сутками ранее было выявлено 72 заболевших, темп прироста был на уровне 0,8%.

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Заболели 38 жителей Костаная, 14 – Рудного, 8 – Костанайского района, по 2 случая среди жителей Лисаковска, Карасуского, Карабалыкского районов, по 1 случаю – Аулиекольского и Сарыкольского районов.

- 59 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 55 с симптомами заболевания, 13 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 19 января 2021 г. зарегистрированы 8 811 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 7 784.