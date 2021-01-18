По сообщению областного информационного штаба, в регионе за 17 января зарегистрированы 74 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,8%.

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Заболели 36 жителей Костаная, 9 – Рудного, 4 – Костанайского района, 4 - Мендыкаринского района, по 3 случая среди жителей Алтынсаринского, Аулиекольского, Карабалыкского, им. Майлина районов, Житикары, Лисаковска, 2 случая – Денисовского района, 1 - Аркалыка.

- 59 пациентов обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 62 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 17 января 2021 г. зарегистрирован 8 671 случай COVID-19. Количество выздоровевших - 7 628.