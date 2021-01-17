16 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 72 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,8%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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"Заболевшие: 32 жителя г. Костанай, 12 – г.Рудный, 5 – Костанайского района, по 3 случая среди жителей г. Житикары, г. Лисаковск, Мендыкаринского и Узункольского районов, по 2 случая - г. Аркалык, Аулиекольского, Карабалыкского, им. Майлина районов, по 1 случая среди жителей Алтынсаринского, Камыстинского, Федоровского районов", - говорится в сообщении.

62 пациента обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью по прибытию авиасообщением из Египта. Из числа инфицированных 65 с симптомами заболевания, 7 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020 г. по 16 января 2021 г. зарегистрировано 8 597 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 7 627.