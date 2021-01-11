За прошедшие сутки, 10 января, в регионе зарегистрировано 63 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,7%, сообщили в областном информационном штабе. Двумя сутками ранее, 8 и 9 января, в области было зарегистрировано по 64 случая КВИ, темп прироста равнялся 0,8%.

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Среди заболевших 26 жителей Костаная, 15 – Рудного, 7 – Костанайского района, по 4 случая среди жителей Лисаковска и Денисовского района, 3 – района им.Майлина, 2 – Алтынсаринского района, по 1 случаю среди жителей г.Житикары и Мендыкаринского района.

- 54 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 1 с профилактической целью, при пересечении государственной границы через автопереход «Кайрак», - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 18 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 10 января 2021 г. зарегистрировано 8 168 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 7 341.