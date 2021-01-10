За прошедшие сутки, 9 января, в регионе зарегистрировано 64 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%. Данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области сообщили в информационном областном штабе. Днем ранее, 8 января, уровень заболеваемости и темп прироста были на таком же уровне, отличается только разбивка по регионам.

За 9 января коронавирус выявили у 31 жителя Костаная, 14 – Рудного, 6 – Карабалыкского района, 5 – Житикары, 3 – Алтынсаринского района, 3 – Мендыкаринского района, по 1 случаю среди жителей Амангельдинского и Узункольского районов.

- 52 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 19 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г по 9 января 2021 г зарегистрировано 8 105 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 7 326.