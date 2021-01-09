Темп прироста заболеваемости за сутки, 8 января, составил – 0,8%, сообщили в информационном областном штабе.

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Среди заболевших 26 жителей Костаная, 9 – Рудного, 7 – Лисаковска, 4 – Житикары, 4 – Алтынсаринского района, 3 – Мендыкаринского района, по 2 случая среди жителей Аркалыка, Аулиекольского, Карабалыкского, Костанайского, им.Майлина районов, 1 случай в Карасуском районе.

- 58 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 53 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г по 8 января 2021 г зарегистрировано 8 041 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 7 324.