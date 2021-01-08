За прошедшие сутки, 7 января, в регионе зарегистрировано 65 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%. Днем ранее было выявлено 59 человек с положительным результатом на коронавирус, темп прироста был на уровне 0,7%.

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Среди заболевших 27 жителей Костаная, 8 – Костанайского района, 6 – Карабалыкского района, 5 – Лисаковска, по 4 случая среди жителей Житикары и района им. Б. Майлина, по 3 случая в Рудном и Денисовском районе, 2 случая в Сарыкольском районе и по 1 случаю в Наурзумском, Алтынсаринском, Узункольском районах.

- 57 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, - информаицонном областном штабе. - Из числа инфицированных 49 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г по 7 января 2021 г зарегистрировано 7 977 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 7 304.