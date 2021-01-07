За прошедшие сутки, 6 января, в регионе выявлено 59 случаев КВИ, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%. Днем ранее было зарегистрировано 56 пациентов.

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Среди заболевших за последние сутки 26 жителей Костаная, 7 – Денисовского района, 6 – Рудного, 6 – Костанайского района, по 3 случая среди жителей Алтынсаринского, Аулиекольского, Мендыкаринского районов и Житикары, 2 случая в Узункольском районе.

- 50 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 3 с профцелью, по прибытию авиасообщением с Египта, - сообщили в информационном областном штабе. - Из числа инфицированных 51 с симптомами заболевания, 8 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г по 6 января 2021 г зарегистрировано 7 912 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 7 296.