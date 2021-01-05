Темп прироста заболеваемости за сутки, 4 января, составил 0,7%, сообщили в областном информационном штабе.

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Заболели 22 жителя Костаная, 12 – Рудного, 10 – Карабалыкского района, 4 – Денисовского района, по 2 случая среди жителей Лисаковска, Житикары, Аулиекольского и Узункольского районов, 1 – Костанайского района.

- 39 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 1 при поступлении в учреждении УИС. Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные, - сообщили в штабе.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 4 января 2021 г. зарегистрированы 7 797 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 7 284.