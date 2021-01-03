Темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,7%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

Иллюстративное фото naturalnieozdrowiu.pl

"Заболевшие: 26 жителей г. Костанай, 16 – г. Рудный, 5 – г. Лисаковск, по 3 случая среди жителей Алтынсаринского, Аулиекольского районов, по 2 случая - Денисовского, Карасуского районов и по 1 случаю - Костанайского и Камыстинского районов", - говорится в сообщении.

44 пациента обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 6 с профилактической целью по прибытию авиасообщением из Египта.

Из числа инфицированных 50 с симптомами заболевания, 9 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 2 января 2021 г. зарегистрированы 7 682 случая COVID-19, количество выздоровевших- 7 263.