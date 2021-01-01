31 декабря 2020 года в Костанайской области зарегистрированы 58 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,7%. Об этом сегодня сообщил областной информационный штаб.

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Заболевшие: 22 жителя г. Костанай, 16 – г. Рудный, 8 – г. Лисаковск, 5 – Костанайского района, 4 – Карасуского района, и по 1 случаю в Федоровском, Денисовском, Карабалыкском районах.

45 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 40 с симптомами заболевания, 18 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 31 декабря зарегистрированы 7 563 случая COVID-19. Количество выздоровевших - 7254.