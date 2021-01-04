Не надо делить казахстанцев на коренных и других. У нас общая родина и общая судьба, так давайте влиять на нее сообща

Недавно подошел ко мне незнакомый пожилой мужчина и попросил: «Напиши что-нибудь хорошее про нас, казахов». Любопытное и неожиданное предложение, но выполнить его показалось мне вполне по силам. Я ведь полжизни живу в Казахстане. Лучшие мои годы были посвящены авиации и спорту, что позволило побывать практически во всех союзных республиках, сформировать собственное представление о живущих там людях, их обычаях, привычках, традициях, а где-то и странностях.

Я никогда не смотрел на людей с позиции «старшего брата», у большинства россиян такого понятия в обиходе просто не существовало. Оно проскальзывало у партийных бонз, но это их проблемы взаимоотношений «Центр - периферия», их продуманная иерархия. А мы были воспитаны интернационалистами и различали людей хороших и плохих, такие были в любой национальности.

Осталась в памяти холодная учтивость прибалтов, закрытость и настороженность жителей Западной Украины, заниженная самооценка среднеазиатов. Особняком в этом ряду стояло Закавказье. Очень высокого мнения о себе были грузины, но проявляли безграничное дружелюбие к тем, кого считали равными себе. Сложное впечатление оставили жители Азербайджана. Они заискивали и льстили, пока от тебя что-то хотели, а потом могли пройти, не поздоровавшись. У армян крупных минусов не обнаружил, воспитанный народ, с глубокой культурой и дружелюбием. Что происходит с ними сейчас, кто их раскачивает и раскалывает, это отдельный разговор. Мне грустно наблюдать происходящее там бурление, пересмотр истории. Бог им судья.

Я никогда не жалел, что приехал в Казахстан. Мне симпатичны живущие здесь люди, интересны их обычаи, культура, творчество Абая и Курмангазы, Ауэзова и нашего земляка Акылбека Шаяхметова. Много друзей работает в учреждениях культуры, я стараюсь не пропускать их выступления. Бывает, что на концертах «Акжелена» я один в зале неказах. А что делать, если звуки сырная и кобыза волнуют и будят воображение, таинственным образом очищая сознание от повседневной мишуры? Сегодня этим замечательным ансамблем руководит мой старый друг Батырбек Байназаров, талантливый кобызист. Я не могу представить нашу филармонию без Гульбану Абдулиной, Гульмиры Умбетовой, Гульнар Усеновой, Серика Абилева. Это наша гордость.

Я по натуре эстет и вижу, сколько красивых людей среди казахов - детей, молодежи, аксакалов. Очень приятно видеть, что с детьми гуляют не только мамаши, но и мужская половина. У нас, славян, подобное можно увидеть нечасто, увы. Я вижу, как дружно помогают попавшему в беду родственнику, не оглядываясь на собственные проблемы, эта жертвенность тоже типична для казахов.

Ну а о приглашении к чаю можно говорить бесконечно. Это не показное радушие к гостям, оно в крови у казахов со времен кочевого образа жизни.

Будучи гражданином Казахстана, я не закрываю глаза на проблемы в обществе, социальные и политические. Казахстанцы могут жить значительно богаче, если пресечь воровство казны чиновниками. И делать это надо незамедлительно, иначе миграционные процессы не остановить. Надо жестко пресекать попытки наездов на статус русского языка. Вот в Костанае общепринят этот язык, и это никого не напрягает, поскольку язык призван выполнять две основные функции: общение и передачу информации. Так получается, что всех нас объединяет русский язык, и это надо признать большим благом. Английский язык никогда не будет объединяющим все народы языком, как бы этого кому-то не хотелось. И заметьте: приезжающие к нам гости выбирают для общения именно русский язык. В мире много примеров, когда страны имеют два и более официальных языков. В частности, Финляндия имеет в приграничной зоне 6% населения шведов, и второй государственный язык у них шведский. Вот пример цивилизованного решения языковой проблемы. И не надо делить казахстанцев на коренных и других. У нас общая родина и общая судьба, так давайте влиять на нее сообща. И жестко пресекать попытки нас расколоть по национальному, религиозному и иному другому признаку. Это путь в пропасть.

У русских, живущих в Казахстане, никогда не было проблемы северных территорий - это абсолютно надуманная, фальшивая проблема.