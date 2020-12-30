Ответ на вопрос владельцы этих заведений попытались найти на онлайн-встрече с заместителем главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрием СЕВОСТЬЯНОВЫМ, которая прошла сегодня, 30 декабря, на площадке палаты предпринимателей.

Юрий Севостьянов: "Мы не можем отвечать за другие регионы"

Костанайские кинотеатры из-за карантинных мер закрыты уже 9 месяцев. Предприниматели заявили, что готовы рассаживать зрителей в шахматном порядке через 2 места и заполнять залы до 30% от их площади для обеспечения социальной дистанции, а также продавать билеты только в Интернете, чтобы исключить очереди возле касс.

Владимир Кан: «Все можно запланировать так, чтобы зрители в кинозалах друг с другом не контактировали»

- Помещение большое, вентиляция у нас хорошая, имеются кварцевые дезинфекционные лампы, - сообщил представитель кинотеатра «Арман 3D» Владимир КАН. - Все можно запланировать таким образом, чтобы люди друг с другом не контактировали. Как показывает опыт других регионов, эти меры эффективны

Севостьянов ответил, что понимает обеспокоенность предпринимателей, но есть критерии организации работы социально-значимых объектов, которые не позволяют открыть сейчас кинотеатры, бильярдные и боулинг-клубы.

- Почему сейчас в регионах, которые так же, как и наш, находятся в «желтой» зоне, работа кинотеатров разрешена? - спросил Владимир Кан.

- Деятельность кинотеатров в «желтой» и «красной» зонах запрещена, - пояснил Севостьянов. - Мы действуем в фарватере постановлений главного санитарного врача республики и четко следуем документам, которые принимает республика. Мы не можем отвечать за другие регионы, но наша область действует по указанию главного санврача РК.

Как отметил Павел Коваль, бильярдные клубы - это не только развлечение, но и спорт

А вот с бильярдными и боулинг-клубами, по идее, не должно быть так категорично. Этот бизнес - не только развлекательный, но и спортивный, а деятельность спортобъектов в Костанайской области сейчас разрешена, отметил представитель рудненского бильярдного клуба «Снежинка» Павел Коваль.

- Сейчас нам очень тяжело, мы не работаем еще с марта, - сказал представитель боулинга «Седьмой континент» Марат КУСТАВЛЕТОВ. - Мы можем работать предварительно по записи и согласны на то, чтобы клиенты играли через дорожку. Шары после каждого клиента будем протирать.

Севостьянов предложил направить письмо в департамент и отметил - если клубы будут работать в рамках спортивной направленности, то сотрудники ДКБТУ не будут препятствовать их деятельности.

- Хотелось бы поблагодарить главного санитарного врача области и оперативный штаб за то, что пожелания бизнеса, которые мы направляем, учитываются при вынесении постановлений, - сказал директор палаты предпринимателей Костанайской области Мурат АБЕНОВ. - В частности, перед праздниками была продлена работа объектов общепита, торговли, транспорта. Мы считаем, что бизнес должен работать. Конечно, при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, к чему мы постоянно призываем.