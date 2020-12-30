Темп прироста заболеваемости за сутки, 29 декабря, составил 0,8%, сообщили в областном информационном штабе.

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Заболели 20 жителей Костаная, 12 – Рудного, 10 – Федоровского района, по 3 случая среди жителей Житикары, Узункольского, им. Б.Майлина районов, по 2 случая в Денисовском, Костанайском, Сарыкольском районах, и по 1 случаю в Аркалыке, Аулиекольском и Карасуском районах.

- 48 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 13 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 29 декабря зарегистрировано 7 447 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 7 229.

Данные областного штаба теперь полностью совпадают с республиканскими. На вопрос "НГ" о том, почему с конца ноября в сводках областного штаба было на 97 выздоровевших больше, чем на республиканском сайте, в областном штабе не ответили.