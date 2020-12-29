Но пояснение о том, почему в течение недели эти данные не предоставлялись, в штабе не дали. Зато в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля объяснили расхождение в одного заболевшего с республиканской статистикой.

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"Ранее отмечалось расхождение в статистических данных на 1 больного, которое произошло в результате сбоя в работе республиканского веб-приложения в ноябре. Сегодня была проведена ручная правка, поэтому в Комитет СЭК передано на 1 больного больше, который был учтен у нас ранее, но отсутствовал в республиканской статистике", - говорится в сообщении.

По информации штаба, за прошедшие сутки 28 декабря в регионе зарегистрированы 60 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,8%.

Среди заболевших 28 жителей Костаная, 14 – Рудного, 7 – Костанайского района, по 2 случая в Житикаре, Алтынсаринском, Аулиекольском, Сарыкольском районах и по 1 случаю среди жителей Денисовского, Узункольского, Мендыкаринского районов.

"54 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 49 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные", - сообщили в штабе.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 28 декабря зарегистрировано 7 387 случаев COVID-19, количество выздоровевших пациентов - 7 128. Столько же выздоровевших указано в республиканской статистике.

Ранее данные областного штаба по количеству выздоровевших превышали данные республиканского сайта на 97 пациентов. На вопрос о причинах такого расхождения в штабе пока не ответили.