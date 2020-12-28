Темп прироста заболеваемости за сутки, 27 декабря, составил 0,8%, сообщили в областном информационном штабе.

Среди заболевших 30 жителей Костаная, 11 – Рудного, 5 – Костанайского района, 4 – Федоровского района, 4 – Узункольского района, 3 – г.Аркалык, 2 – Аулиекольского района, и по 1 случаю среди жителей Алтынсаринского, Денисовского, Сарыкольского районов.

- 51 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, при пересечении государственной границы через автопереход «Убаган», - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 15 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 27 декабря зарегистрировано 7327 случаев COVID-19. Количество выздоровевших областной штаб не предоставляет с 22 декабря. Все вопросы журналистов игнорируются.

По данным республиканского сайта coronavirus2020.kz, в регионе 7 326 заболевших и 7 126 выздоровевших.